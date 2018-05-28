Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,76 liradan satıldıBorsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 10,76TSMercimek kırmızı Kg 2,52TSMısır dane Kg 0,95HMSSoğan kuru Kg 0,62TS TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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