Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 10,22TSMısır dane Kg 1,01TSPatates Kg 1,05TS TS: Tüccar Satışı
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