Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 10,25TSMısır dane Kg 1,01TSAyçiçek çerezlik (2.kalite) Kg 2,35TS TS: Tüccar Satışı
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