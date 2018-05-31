Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,56 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 10,56TSEt piliç parça Kg 29,7TSKuzu derisi Kg 22,00TS TS: Tüccar Satışı
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