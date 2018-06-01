Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 10,72TSYemlik buğday Kg 0,98TSArpa Kg 0,98TS Mısır dane Kg 0,98TSİç fındık 13-15 mm Kg 23,03TS TS: Tüccar Satışı
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