FİNANS

Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 10:27 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,72 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 10,72TSYemlik buğday Kg 0,98TSArpa Kg 0,98TS Mısır dane Kg 0,98TSİç fındık 13-15 mm Kg 23,03TS TS: Tüccar Satışı

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Sakarya Ticaret Borsası

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