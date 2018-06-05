Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 11,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 11,23TSYemlik buğday Kg 0,87TSMısır dane Kg 1,15TSİç fındık 13-15 mm Kg 23,20TSTS: Tüccar Satışı
Dolar ne kadar? Dolar kurunda son dakika gelişmesi (5 Haziran dolar fiyatı)
UBER'den kaçış! Günde 20-25 VİP araç satışa çıkarıldı
Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni
Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum