Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 8,50HMSYemlik buğday Kg 0,80HMSMısır dane Kg 1,02TSİç fındık kavrulmuş Kg 19,70TSBulgur pilavlık Kg 1,80 TS Arpa Kg 0,91TS TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Dolar ne kadar oldu? (6 Haziran 2018 dolarda son durum)
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Zonguldak'ta verdi! Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 kişi alıncak!
Üretici isyanda! Kilosu 15 liradan 80 kuruşa düştü
Dolar ne kadar? Dolar kurunda son dakika gelişmesi (5 Haziran dolar fiyatı)
Okuyucu Yorumları 0 yorum