Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 10,75TSArpa Kg 0,88TSMısır dane Kg 0,99TSİç fındık (8-10 mm) Kg 15.00TSTS: Tüccar Satışı
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