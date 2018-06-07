FİNANS

Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 09:55 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,75 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 10,75TSArpa Kg 0,88TSMısır dane Kg 0,99TSİç fındık (8-10 mm) Kg 15.00TSTS: Tüccar Satışı

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
BTSO 129'uncu yaşını kutluyorBTSO 129'uncu yaşını kutluyor
'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Ticaret Borsası

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Borcunu yapılandıran istihdam teşviklerinden yararlanabilecek

Borcunu yapılandıran istihdam teşviklerinden yararlanabilecek

Son dakika! 85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

Son dakika! 85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BTSO 129'uncu yaşını kutluyor

BTSO 129'uncu yaşını kutluyor

'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu

'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu

“Kurumsal yatırımcıların korunmasında Türkiye göreceli zayıf’”

“Kurumsal yatırımcıların korunmasında Türkiye göreceli zayıf’”

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı

İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.