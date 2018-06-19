Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,94 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 10,94TSİç fındık (13-15 mm) Kg 29,62TSMısır dane Kg 1,04TSTS: Tüccar Satışı
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