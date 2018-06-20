Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 11,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 11,05TSBulgur pilavlık Kg 2,48TSBuğday aşurelik Kg 2,13TSMısır dane Kg 0,98TSTS: Tüccar Satışı
3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi
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