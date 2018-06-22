FİNANS

Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 11:04 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 11 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 11,00TSİthal mısır Kg 1,05TSLahana adet Kg 0,47HMSİç fındık Kg 31,05 TS TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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Sakarya Ticaret Borsası

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