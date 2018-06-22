Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 11,00TSİthal mısır Kg 1,05TSLahana adet Kg 0,47HMSİç fındık Kg 31,05 TS TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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