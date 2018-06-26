Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 10,95TSYemlik buğday (ekmeklik) Kg 1,12TSMercimek kırmızı Kg 2,43TSPatates Kg 1,51 HMS TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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