Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüArpa Kg 0,85TSYemlik buğday Kg 0,96TSPatates Kg 1,27TSKuru soğan Kg 0,98TSMısır dane Kg 1,10TSKabuklu fındık Kg 10,5 TS TS: Tüccar Satışı
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