Sakarya Ticaret Borsası'nda iç fındığın kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüMısır dane Kg 1,12TSKaşar peyniri Kg 13,27TSİç fındık Kg 20TSTS: Tüccar Satışı
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