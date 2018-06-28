FİNANS

Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 13:24 | Son Güncelleme

İç fındığın kilogramı 20 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsası'nda iç fındığın kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama (TL) Satış türüMısır dane Kg 1,12TSKaşar peyniri Kg 13,27TSİç fındık Kg 20TSTS: Tüccar Satışı

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Sakarya Ticaret Borsası

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