Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı 10,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüUn Tip 1 (25 kg) Kg 35,00TSKabuklu fındık Kg 10,25TSYemlik buğday Kg 0,95 TSTS: Tüccar Satışı
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