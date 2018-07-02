Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı 31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüDane mısır Kg 1,17TSİç fındık 13-15 mm Kg 31,00TSIhlamur Kg 35,00TSTS: Tüccar Satışı
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