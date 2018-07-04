Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı 10,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüMısır dane Kg 1,15TSKabuklu fındık Kg 10,25TSİç fındık (14-16 mm) Kg 24,75TSArpa Kg 0,95TSTS: Tüccar Satışı
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