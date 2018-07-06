Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı 10,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüMısır dane Kg 1,05TSYemlik buğday Kg 0,95TS Arpa Kg 0,84 HMS Kabuklu fındık Kg 10,25TSBuğday kepeği Kg 32,23TSTS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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