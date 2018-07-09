Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı 10,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüKırmızı mercimek Kg 2,41TSMısır dane Kg 1,03TSYemlik buğday Kg 0,95TS Arpa Kg 0,85 TS Kabuklu fındık Kg 10,5TSTS: Tüccar Satışı
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