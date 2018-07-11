Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı 10,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüPatates Kg 2,04HMS Kuru soğan Kg 1,63 HMS Kabuklu fındık Kg 10,74TSTS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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