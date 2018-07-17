FİNANS

Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 14:46 | Son Güncelleme

İç fındığın kilogramı ortalama 23,75 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı ortalama 23,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama (TL) Satış türüMısır dane Kg 1,05TS Patates Kg 2,03TSİç fındık (13-15 mm) Kg 23,75 TS Soğan kuru Kg 2,54TSTS: Tüccar Satışı

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Anahtar Kelimeler:
İç fındık Sakarya Ticaret Borsası

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