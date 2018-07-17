Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı ortalama 23,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüMısır dane Kg 1,05TS Patates Kg 2,03TSİç fındık (13-15 mm) Kg 23,75 TS Soğan kuru Kg 2,54TSTS: Tüccar Satışı
Albayrak'tan vergi borçları ile ilgili önemli açıklama
Konut fiyatlarının ve kiraların en çok arttığı iller!
Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum