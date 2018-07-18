Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı ortalama 10,93 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüYemlik Buğday Kg 0,93TSMısır dane Kg 1,12TS Patates Kg 0,98TSKabuklu fındık Kg 10,93TSİç fındık (9-11 mm) Kg 16,5 TS Soğan kuru Kg 1,59TSTS: Tüccar Satışı
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