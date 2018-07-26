FİNANS

Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 13:04 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,5 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama (TL) Satış türüYemlik buğday Kg 0,94TS Mısır dane Kg 1,2TSKabuklu fındık Kg 10,5TSArpa Kg 0,88TSİç fındık (13-15 mm) Kg 22,5TSTS: Tüccar Satışı

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Anahtar Kelimeler:
fındık Sakarya Ticaret Borsası

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