Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında fındık yağının kilogramı ortalama 14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüYemlik buğday Kg 0,91TS Pirinç baldo Kg 5,00TSMercimek kırmızı Kg 3,50TSFındık yağı Kg 14TSTS: Tüccar Satışı
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