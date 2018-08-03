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Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 09:38 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama (TL) Satış türüYemlik buğday Kg 1,10TSMısır dane Kg 1,10TSArpa Kg 0,80TS Kabuklu fındık Kg 10,00TSTS: Tüccar Satışı

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Sakarya Ticaret Borsası

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