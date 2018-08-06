Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 11,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüYemlik buğday Kg 0,95TSMısır dane Kg 1,10TSArpa Kg 0,80HMSKabuklu fındık Kg 11,88TSKırmızı mercimek Kg 2,64TS İç fındık 14-16 mm Kg 24,75TS TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır müstahsil satışı
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Altın hesapları rekora doymuyor
Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)
Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
Okuyucu Yorumları 0 yorum