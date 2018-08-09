Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,51 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüDane mısır Kg 1,10TSPirinç pilavlık Kg 4,63TSNohut Kg 7,74TS Kabuklu fındık Kg 10,51HMSİç fındık (14-16 mm) Kg 26,00TS TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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