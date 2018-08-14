Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüYemlik buğday Kg 0,92TSMısır dane Kg 0,98TSKabuklu fındık Kg 10,70TSİç fındık Kg 23,75TS TS: Tüccar Satışı
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