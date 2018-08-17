FİNANS

Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 09:24 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,66 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,66 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama (TL) Satış türüYemlik buğday Kg 0,95TSMısır dane Kg 1,05TSKabuklu fındık Kg 10,66TSİç fındık (kavrulmuş-kıyılmış) Kg 45,05TSArpa Kg 0,95TS TS: Tüccar Satışı

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Sakarya Ticaret Borsası

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