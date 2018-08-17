Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,66 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama (TL) Satış türüYemlik buğday Kg 0,95TSMısır dane Kg 1,05TSKabuklu fındık Kg 10,66TSİç fındık (kavrulmuş-kıyılmış) Kg 45,05TSArpa Kg 0,95TS TS: Tüccar Satışı
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