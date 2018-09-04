FİNANS

Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 11:11 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 12,65 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 12,65 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama Satış türüYemlik buğday Kg 0,84HMSArpa Kg 0,80HMSKabuklu fındık Kg 12,65TSİç fındık kavrulmuş Kg 33,19TSTS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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Sakarya Ticaret Borsası

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