Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 12,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüYemlik buğday Kg 0,96TSArpa Kg 0,90TSMısır dane Kg 1,09TSMercimek kırmızı Kg 3,10TSKabuklu fındık Kg 12,25TSTS: Tüccar Satışı
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