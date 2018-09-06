Sakarya Ticaret Borsası'nda iç fındığın kilogramı ortalama 25,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüYemlik buğday Kg 0,95TSArpa Kg 0,84HMSMısır dane Kg 1,15TSKabuklu fındık Kg 12,5TSİç fındık Kg 25,5TSTS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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