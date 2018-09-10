Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 12,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüİnek sütü Kg 1,29HMSAyçiçek yağı (1 litre) Kg 6,14TS Kabuklu fındık Kg 12,13TSİç fındık (11-13 mm) Kg 25,05TSTS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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