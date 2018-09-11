Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 12,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüMısır dane Kg 1,07TSİç fındık Kg 21,74TS Kabuklu fındık Kg 12,85TSİncir Kg 2,92HMSTS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Ev almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Rus rublesi dolar karşısında 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum