Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,01 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüMısır dane Kg 0,99TSİç fındık (8-10 mm) Kg 18,5TS Kabuklu fındık Kg 13,01TSYemlik buğday Kg 1,15TSTS: Tüccar Satışı
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