FİNANS

Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 12:00 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 12,78 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 12,78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama Satış türüPatates Kg 0,66HMSİç fındık kavrulmuş Kg 24,5TS Kabuklu fındık Kg 12,78TSKabak çekirdeği Kg 13,57TSTS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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Sakarya Ticaret Borsası

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