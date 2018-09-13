Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 12,78 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüPatates Kg 0,66HMSİç fındık kavrulmuş Kg 24,5TS Kabuklu fındık Kg 12,78TSKabak çekirdeği Kg 13,57TSTS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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