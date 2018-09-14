FİNANS

Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 10:38 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 12,25 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 12,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama Satış türüYemlik buğday Kg 2,13TSİç fındık Kg 25,13TSKabuklu fındık Kg 12,25TSPirinç baldo Kg 5,66

TSTS: Tüccar Satışı

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Sakarya Ticaret Borsası

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