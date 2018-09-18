FİNANS

Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama Satış türüArpa Kg 0,96 HMSMısır dane Kg 1,21TSKabuklu fındık Kg 13TSİç fındık (13-15 mm) Kg 24,97

TSTS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

PARTNERÜnlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ama...
SunExpress'in uçtukça avantaj sağlayan bonus uygulaması başladıSunExpress'in uçtukça avantaj sağlayan bonus uygulaması başladı
Mobilyanın başkentindeki meslek yüksekokulunda, mobilya bölümü kapatıldıMobilyanın başkentindeki meslek yüksekokulunda, mobilya bölümü kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık Sakarya Ticaret Borsası

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Fiyat etiketlerinde yeni dönem!

Fiyat etiketlerinde yeni dönem!

Yeşil Kundura konkordato istedi

Yeşil Kundura konkordato istedi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Betam: İkinci yarıda büyüme hedefi tutturulamayacak

Betam: İkinci yarıda büyüme hedefi tutturulamayacak

Turkcell'lilere KKTC'de yüzde 50 indirimle ev fırsatı

Turkcell'lilere KKTC'de yüzde 50 indirimle ev fırsatı

SunExpress'in uçtukça avantaj sağlayan bonus uygulaması başladı

SunExpress'in uçtukça avantaj sağlayan bonus uygulaması başladı

Mobilyanın başkentindeki meslek yüksekokulunda, mobilya bölümü kapatıldı

Mobilyanın başkentindeki meslek yüksekokulunda, mobilya bölümü kapatıldı

Meysu, Dominik, Belize ve Bahamalar’da

Meysu, Dominik, Belize ve Bahamalar’da

Yüzer GES günlük 260 hanenin enerjisini karşılıyor

Yüzer GES günlük 260 hanenin enerjisini karşılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.