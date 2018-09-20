Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 12,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüArpa Kg 0,97 HMSMısır dane Kg 1,23TSKabuklu fındık Kg 12,5HMSİç fındık (11-13 mm) Kg 25,75
TSTS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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