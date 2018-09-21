Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 11,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüYemlik buğday Kg 0,99 TSMısır dane Kg 1,23TSKabuklu fındık Kg 11,85TSİç fındık kavrulmuş Kg 31,5
TSTS: Tüccar Satışı
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