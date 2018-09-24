Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,01 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüYemlik buğday Kg 1,18 TSMısır dane Kg 1,2TSKabuklu fındık Kg 13,01TSKabak çekirdeği iri Kg 16
TS Soğan kuru Kg 1,04TSTS: Tüccar Satışı
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