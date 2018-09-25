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Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 12,25 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 12,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama Satış türüYumuşak buğday (ekmeklik) Kg 0,97 HMSMısır dane Kg 1,23TSKabuklu fındık Kg 12,25TSİç fındık 11-13 mm Kg 25

TSKabak taze Kg 1,5TSTS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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Sakarya Ticaret Borsası

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