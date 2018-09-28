Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüMısır dane Kg 1,23TSKabuklu fındık Kg 13,00 TS Yemlik buğday Kg 1,00TSİç fındık (13-15 mm) Kg 25,25
TSTS: Tüccar Satışı
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama
Doğalgaz fiyatlarında 'konutlar gözetilerek' artış yapılabilir
Dolar ne kadar? 28 Eylül dolar kuru yorumları
Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu
Borsa güne yatay başladı
Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları
TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman açıkladı! Kuru yemişlerin genelinde yüzde 30'luk zam
Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü
ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum