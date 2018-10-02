Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüMercimek kırmızı Kg 3,26TSMısır dane Kg 1,09TSKabuklu fındık Kg 13,00 TSYemlik buğday Kg 1,00TSİç fındık (kıyılmış kavrulmuş) Kg 38,28
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