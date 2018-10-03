Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüMısır dane Kg 1,21 TSKabuklu fındık Kg 13,05 TSEkmeklik yumuşak buğday Kg 1,00 HMSArpa Kg 0,90
HMSTS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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