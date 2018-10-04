Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,82 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüMısır dane Kg 1,25TSSoğan kuru Kg 1,11HMSSarımsak Kg 9,2 HMSKabuklu fındık Kg 13,82 TSİç fındık (13-15 mm) Kg 30.0
TSTS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Forbes, 'En Zengin 400 Amerikalı' listesini açıkladı
Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı
Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları
Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum