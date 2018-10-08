Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüMısır dane Kg 1,21TSYemlik buğday Kg 0,92HMSKabuklu fındık Kg 13,47 TSİç fındık (11-13 mm) Kg 25,63
TSTS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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