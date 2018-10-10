FİNANS

Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,66 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,66 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama Satış türüMısır dane Kg 1,10TSYemlik buğday Kg 1,04TSKabuklu fındık Kg 14,66 TSKabak çekirdeği Kg 12,00

TSTS: Tüccar Satışı

PARTNERBu kadarına inanmak güç! Ormanın ortasında öyle bir şey yaptı ki...Bu kadarına inanmak güç! Ormanın ortasında öyle bir şey yaptı ki...
Samsun'da, 'imar barışı'ndan 63 milyon lirayı aşan tahsilatSamsun'da, 'imar barışı'ndan 63 milyon lirayı aşan tahsilat
THK Başkan adayı Dursun: Küçülerek büyüme stratejisini uygulayacağızTHK Başkan adayı Dursun: Küçülerek büyüme stratejisini uygulayacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kabuklu fındık Sakarya Ticaret Borsası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Ankara'da ulaşıma ve ekmeğe zam yok!

Ankara'da ulaşıma ve ekmeğe zam yok!

Yurt dışında çalışan vatandaşlar Türkiye'de borçlanarak emekli olabilir

Yurt dışında çalışan vatandaşlar Türkiye'de borçlanarak emekli olabilir

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege'de pamukta rekolte tahminleri açıklandı

Ege'de pamukta rekolte tahminleri açıklandı

Bodrum'a hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı arttı

Bodrum'a hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı arttı

Türkçe konuşan girişimciler Çorlu'da

Türkçe konuşan girişimciler Çorlu'da

Arda: Kira artışlarının TÜFE bazlı olması kiracının lehine

Arda: Kira artışlarının TÜFE bazlı olması kiracının lehine

AVM’lerde cirolar Ağustos ayında yüzde 30.2 arttı

AVM’lerde cirolar Ağustos ayında yüzde 30.2 arttı

İstanbul Üniversitesi ve İş Bankası MONIAC’ı yeniden çalıştırdı

İstanbul Üniversitesi ve İş Bankası MONIAC’ı yeniden çalıştırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.