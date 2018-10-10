Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,66 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüMısır dane Kg 1,10TSYemlik buğday Kg 1,04TSKabuklu fındık Kg 14,66 TSKabak çekirdeği Kg 12,00
TSTS: Tüccar Satışı
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