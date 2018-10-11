Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüPirinç baldo Kg 8,50TSMısır dane Kg 1,00TSKabuklu fındık Kg 13,00 TSİç fındık (13-15 mm) Kg 27,50
TSTS: Tüccar Satışı
Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu
Ağustos ayı cari açık rakamları açıklandı
Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları
Döviz kredileriyle ilgili yeni gelişme
Son dakika! Türkiye'den kritik çelik ithalatı kararı
Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama: OtoParlat
Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!
Bakan Albayrak: Ekonomide dengelenme başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum