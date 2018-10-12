FİNANS

Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 17:40 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 12,75 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 12,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama Satış türüEt piliç parça Kg 8,75TSMısır dane Kg 1,23TSKabuklu fındık Kg 12,75 TSİç fındık (11-12 mm) Kg 18,50

TSTS: Tüccar Satışı

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Sakarya Ticaret Borsası

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